Corto circuito ad una stufa elettrica provoca un incendio: morti due cani e un gatto

Era uscito di casa per pochi minuti, lasciando la stufa accesa, per tenere al caldo i suoi animali. Nulla poteva fargli però immaginare che quel gesto di amore si sarebbe trasformato nella causa di morte. Siamo a Campagnano di Roma, in una villetta sulla strada che collega Campagnano e Sacrofano.

Nella serata di ieri l'affittuario si è allontanato per una commissione, lasciando la stufa accesa. Al suo ritorno ha ritrovato la sua villetta coinvolta in un incendio. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Campagnano che hanno spento l'incendio, trovando all'interno privi di vita due cani e un gatto. Con loro anche i carabinieri della locale stazione che hanno ricostruito quanto accaduto.

Dagli accertamenti effettuati gli animali sarebbero morti per asfissia. Danneggiato l'appartamento che i pompieri hanno dichiarato inagibile.