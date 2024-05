Incendio in un deposito: camion in fiamme

Incendio a Colleferro. Paura al IV chilometro la notte scorsa quando gli abitanti della zona sono stati svegliati verso mezzanotte dal fumo nero e dalle fiamme che si alzavano in cielo provenienti da un deposito di automezzi. Come riporta FrosinoneToday, per cause ancora da chiarire, tre camion che erano parcheggiati all'interno di un terreno non lontano da via Latina nel territorio del comune di Colleferro ma ai confini con quello di Artena hanno preso fuoco e sono andati completamente distrutti.

Sul posto i i vigli del fuoco di Colleferro che hanno lavorato diverse ore per spegnere il vasto incendio che si era generato. Al momento non risultano esserci stati feriti. Un episodio simile a quella avvenuto circa un anno fa su via Casilina quando a inizio di giugno andarono a fuoco dei camion del Gruppo Schina parcheggiati nel deposito.