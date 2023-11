Camion per il trasporto del latte in fiamme sulla Cassia bis

Camion in fiamme sulla Cassia bis, nel comune di Formello, in direzione di Viterbo. L'incendio è divampato, per cause in fase di accertamento, intorno alle 11:45 di oggi, venerdì 17 novembre. Coinvolta la parte anteriore del mezzo pesante, adibito al trasporto di latte. Completamente distrutta dalle fiamme la cabina, da cui si è sprigionata anche una alta colonna di denso fumo nero.

L'incendio del camion, il cui autista è fortunatamente riuscito a mettersi in sicurezza, è avvenuto all'altezza della zona commerciale delle Rughe, provincia nord della Capitale. Una volta estinte le fiamme, il mezzo è stato spostato nella piazzola di emergenza in attesa della rimozione. Il traffico è così tornato regolare in entrambe le direzioni, poco dopo le 13.