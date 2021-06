Incendio in autostrada: mezzo pesante distrutto dalle fiamme

Un mezzo pesante avvolto in una palla di fuoco. Disagi in autostrada A1 dove un automezzo pesante è stato interessato da un incendio. La richiesta d'intervento ai vigili del fuoco intorno 19:30 di martedì all'altezza del chilometro 521 fra il bivio Diramazione Roma Nord e Ponzano Romano.

Imponente l'incendio, che ha completamente distrutto, carbonizzandolo, l'automezzo pesante, andato a fuoco per cause in via di accertamento. Sul posto per spegnere il rogo una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Montelibretti con tre autobotti, il carro autoprotettori e il CRRC.

Sceso dalla cabina appena divampato l'incendio, né il camionista né altre persone sono rimaste ferite. Pesanti i disagi alla viabilità causati dal denso fumo sprigionato per via dell’incendio che ha invaso la carreggiata. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area autostradale interessata sono durate alcune ore.

Sul posto oltre al personale del 118 gli agenti della Polizia Stradale che hanno eseguito i rilievi scientifici agevolando la viabilità.