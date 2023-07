Camion prende fuoco in autostrada: code fino a 9 chilometri, venerdì da incubo in A1

Caldo venerdì in autostrada con code chilometriche e veicoli fermi nel traffico. A causare l'ingorgo un incendio che ha interessato un tir. Da qui l'intervento dei soccorritori con le inevitabili code, arrivate sino a 9 chilometri.

Come informano da autostrade, alla 13:30 sull’autostrada A1 Milano-Napoli diramazione Roma Sud, si registrano 9 chilometri di coda nel tratto compreso tra Monte Porzio Catone e San Cesareo in direzione dell’allacciamento con l’A1 a causa di un mezzo pesante fermo in avaria al km 4 che aveva preso fuoco rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

L’incendio è stato spento e sono in corso le operazioni di raffreddamento propedeutiche allo sgombero della carreggiata e al ripristino dei danni per ridare la piena percorribilità del tratto interessato.



Sul luogo dell'evento, dove stanno operando i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale, i soccorsi meccanici ed il personale della direzione di tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia, attualmente si circola su una sola corsia.