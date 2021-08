Incendio sull'Aurelia: tir che trasporta auto in fiamme, chiuso un tratto di strada

Traffico e disagi sulla via Aurelia a causa di un incendio che ha riguardato una bisarca (i mezzi pesanti per il trasporto delle vetture) che trasportava diverse auto. L'intervento dei vigili del fuoco e degli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale intorno alle 16:30 di mercoledì 11 agosto all'altezza del chilometro 17,300 della strada statale 1, direzione Roma.

Quattro le pattuglie dei ìcaschi bianchiì impegnate nel fornire ausilio ai pompieri e nella gestione della viabilità. Al fine di consentire le operazioni di spegnimento e ripristino della sicurezza, gli agenti hanno dovuto procedere alla chiusura del tratto interessato della via Aurelia in direzione della Capitale, con conseguente deviazione traffico su via di Castel di Guido. A parte la paura nessuno è rimasto ferito. Da accertare le cause.