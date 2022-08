Incendio sulla Laurentina: mezzo Ama in fiamme

Mezzo Ama in fiamme all'alba a Roma. A prendere fuoco un camion per la raccolta dei rifiuti in servizio nel quadrante sud della Capitale. L'incendio ntorno alle 5:30 di stamattina, mercoledì 17 agosto, in via Nazareno Strampelli.

A richiedere l'intervento al 112 l'autista dell'azienda municipalizzata dei rifiuti romana sceso dal mezzo Ama una volta viste le fiamme. All'altezza dell'incrocio con la via Laurentina sono intervenuti i pompieri e gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale.

Domato l'incendio dai vigili del fuoco, al fine di mettere in sicurezza la zona e rimuovere il mezzo Ama incendiato è stato necessario chiudere temporanemente l'incrocio fra via Strampelli e la SP3. Terminate le operazioni la viabilità è tornata alla normalità.