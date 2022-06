Incendio a Primavalle, camion Ama avvolto dalle fiamme

Prima le fiamme, poi il fumo nero. Un altro mezzo Ama ha preso fuoco per cause al vaglio degli investigatori, nel pomeriggio di oggi, venerdì 24 giugno, in via del Forte Braschi, a Primavalle. Intorno alle 14 circa, il conducente del mezzo ha visto delle scintille uscire dal vano motore, ha accostato ma in pochi minuti l'incendio è divampato.

Sul posto i vigili del fuoco che in mezzora hanno spento il rogo. Nessuno è rimasto ferito. Ora si indaga per capire le cause dell'incendio. Solamente lo scorso 21 giugno una spazzatrice Ama era andata in fiamme a Termini. In quel caso il mezzo dell'azienda municipalizzata capitolina aveva preso fuoco subito dopo aver caricato sul cassone posteriore dei rifiuti mentre era in servizio nella zona di piazza Cinquecento.

Episodio simile si era verificato anche lo scorso 6 di aprile sulla via Prenestina. In quel caso la spazzatrice prese fuoco mentre era ferma ad un distributore di carburante che si trova fra via Ettore Fieramoosca. Prima ancora, un altro mezzo avvolto dalle fiamme a Casal Monastero.