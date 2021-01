Incendio a Casal de' Pazzi, altro camion Ama avvolto e distrutto dalle fiamme

Ancora un camion Ama avvolto e distrutto dalle fiamme. Un nuovo incendio, il terzo, si è verificato a Roma con un mezzo della municipalizzata completamente andato in fumo. Le fiamme sono scoppiate nella mattinata del 20 gennaio, in via Adriano Fiori, all'altezza con viale Kant.

"Manutenzioni non pervenute e difetti soliti", commentano i Lavoratori Ama Lila che sottolineano la mancanza di manutenzioni: "Si interviene solo su guasti e poi mancano degli autolavaggi per il sotto scocca per rimuovere rifiuti infiammabili".

Nel 2021, oltre quello di oggi, si sono verificati altri due episodi. Il 13 gennaio un incendio aveva distrutto un mezzo Ama sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza dell'uscita 15. Prima ancora un altro rogo aveva distrutto un mezzo sul lungotevere Raffaello Sanzio.