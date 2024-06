Paura a Montespaccato, operatore Ama vede il fumo e scarica la spazzatura per salvare il camion

Ha visto il fumo e, dopo aver parlato con i vigili del fuoco, è prontamente intervenuto. Un operatore Ama ha scaricato la spazzatura raccolta con il suo camion per evitare che il mezzo andasse a fuoco. I fatti sono accaduti oggi, giovedì 13 giugno, intorno alle 8:30 del mattino su via Paolo Emilio Sfondrati, a Montespaccato e a due passi da via di Torrecchia. Il lavoratore, mentre stava svolgendo il suo turno di raccolta, ha visto uscire del fumo dal cassone del camion, un Csl (camion side loader, i mezzi meccanizzati con la raccolta laterale dei cassonetti). In breve tempo, e dopo aver chiamato i vigili del fuoco, ha scaricato sulla strada tutto il materiale.

Paura a Montespaccato

L’operatore è un giovane lavoratore dell’Ama. Evidentemente, uno dei cassonetti svuotati conteneva materiale infiammabile o qualcosa che era già stato parzialmente bruciato. Sono stati i vigili del fuoco, contattati telefonicamente, a consigliarli di scaricare su strada la spazzatura per evitare che potesse accadere qualcosa di più grave. Poi sono stati i pompieri a spegnere definitivamente il principio d'incendio.

Salvato un mezzo da 300 mila euro

Il lavoratore, nonostante la giovane età, ha dimostrato grande sangue freddo nonostante lo spavento del fumo che usciva dal camion. “Il lavoratore è stato molto bravo perché ha salvato un mezzo da 300 mila euro – spiega, a RomaToday, Maurizio Marchini dell’associazione Lila, Laboratorio idee lavoratori per l'ambiente – con la penuria di camion che ci sono non è una cosa da poco. Ha avuto sangue freddo perché altrimenti il mezzo si sarebbe incendiato. Come Lila insistiamo che bisogna modificare il sistema di raccolta. Non si possono più lasciare cassonetti aperti e incustoditi. Tra l’altro, l’attuale sistema non produce effetti per la differenziata perché nessuno controlla come viene conferita la spazzatura”.