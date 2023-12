Momenti di paura sulla A24 per un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante. Alle 10.10 i vigili del fuoco di Roma sono intervenuti con la squadra 10A de La Rustica per un incendio di camion trasportava detersivi avvenuto sulla rampa di immissione della A24 direzione Roma, altezza Ponte di Nona. Non risultano persone coinvolte. Diversi i disagi al traffico.