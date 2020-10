Camiluccia: corto circuito provoca incendio dalla vasca idromassaggio

Un corto circuito dalla vasca idromassaggio del bagno. Queste le cause di un incendio divampato lunedì in un appartamento alla Camilluccia, a Roma Nord.

La chiamata ai soccorritori è arrivata poco dopo le 15:00 di lunedì 19 ottobre per un incendio scoppiato in un'abitazione di via Sangemini. Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e gli agenti del commissariato Monte Mario di polizia per accertare l'accaduto.

Terminati gli accertamenti l'appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.