Viale Togliatti: principio d'incendio a bordo di un bus fuori servizio

Prinicipio d'incendio su un bus in transito su viale Palmiro Togliatti. La chiamata ai soccorsi nel primo pomeriggio di lunedì poco distante dall'intersezione con la via Prenestina (altezza Esselunga).

Ad accorgersi del fumo il conducente del mezzo pubblico che ha provveduto a mettere in sicurezza il bus con l'estintore in dotazione, poi l'arrivo dei vigili del fuoco. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale. Sul posto in ausilio ai 'caschi bianchi' la Polizia di Stato.

Da quanto si apprende il bus al momento del divampare delle fiamme non aveva a bordo passeggeri in quanto fuori servizio con l'autista che lo stava riportando al deposito dei mezzi pubblici. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

