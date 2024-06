Bus in fiamme a Roma. Mezzo della Roma Tpl torna al deposito e prende fuoco (VIDEO)

Distrutto da un incendio. Un autobus della Roma Tpl, divorato dalle fiamme mentre rientrava in deposito. L'intervento mercoledì mattina in zona Aurelio-Maglianella, poco distante da un deposito dove il mezzo pubblico - in quel momento fuori servizio - stava rientrando.

Sono stati i vigili del fuoco e gli agenti del gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 10:45 del 19 giugno in via Riserva della Torretta, nel XIII municipio. Accortosi delle fiamme divampate dal vano motore posteriore l'autista ha accostato ed è sceso dal mezzo pubblico. Chiusa la strada per consentire l'intervento dei pompieri l bus è andato distrutto. Nessuno è rimasto ferito.

Chiusa un tratto di via della Riserva della Torretta - altezza incrocio con via della Maglianella - una volta rimosso il veicolo e messa in sicurezza l'area, la strada è stata riaperta.