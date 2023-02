Autobus della Roma Tpl a fuoco in via Ipogeo degli Ottavi

Un bus della Roma Tpl - consorzio privato che si occupa degli autobus di periferia della Capitale - è andato a fuoco nel primo pomeriggio di oggi, sabato 11 febbraio. L'incendio in via Ipogeo degli Ottavi, all'altezza dell'incrocio con via Trionfale.

Secondo quanto si apprende l'autobus viaggiava con passeggeri a bordo quando il conducente ha visto del fumo uscire dal vano posteriore. A quel punto ha immediatamente accostato il mezzo e fatto scendere chi si trovava a bordo. Proprio in quell'istante sul punto transitava una pattuglia dei carabinieri della stazione Tomba di Nerone che, oltre ad aiutare la messa in sicurezza dei passeggeri, ha allertato i vigili del fuoco.

Giunti sul posto i pompieri hanno domato il rogo, spegnendo le fiamme che hanno avvolto il vano posteriore. Si sarebbe trattato, secondo quanto si apprende in guasto meccanico dal quale si è originato l'incendio.