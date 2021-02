Incendio sulla Tuscolana, bus Atac distrutto dalle fiamme. Era in servizio da 17 anni

Venerdì mattina di fuoco sulla via Tuscolana dove un autobus è stato distrutto da un incendio. Le fiamme sono divampate a bordo di un mezzo Atac della linea 506 in quel momento in transito nella zona della Romanina. Ad accorgersi del fumo il conducente del mezzo pubblico che ha fatto scendere i passeggeri presenti a bordo richiedendo l'intervento dei soccorritori.

Fiamme sulla Tuscolana

In particolare l'incendio è divampato intorno alle 7:30 all'altezza del civico 1207 della via Tuscolana. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti del VII Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno messo in sicurezza l'area fornendo ausilio ai passeggeri già scesi dal bus. A parte lo spavento nessuno è rimasto ferito.

Richiesto l'intervento dei vigili del fuoco sono poi stati i pompieri della squadra Tuscolano con l'ausilio di una botte a spegnere l'incendio che ha distrutto il bus.

La strada chiusa

A causa della presenza di gasolio sulla strada, la Polizia Locale ha dovuto procedere alla momentanea chiusura della carreggiata di via Tuscolana, altezza Ponte Sette Miglia, direzione Centro. Inevitabili le ripercussioni alla viabilità.

In relazione all'incendio è quindi arrivata la nota di Atac che spiega: "Per ragioni da accertare intorno alle 7.30, mentre era in servizio lungo via Tuscolana su un bus della linea 506 si è sviluppato un incendio. Non ci sono stati problemi per le persone. Atac ha subito allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti. La vettura era in servizio da quasi 17 anni".

Terzo bus in fiamme dall'inizio dell'anno

Con quello del 26 febbraio sono tre i bus distrutti da un incendio in questi primi due mesi del 2021. Proprio un bus Atac che serviva sempre la linea 506 come quello di stamattina, era andato distrutto lo scorso 27 gennaio mentre era in transito sulla via Casilina, in zona Torre Angela. Anche in quel caso il mezzo pubblico andò carbonizzato con nessun passeggero costretto alle cure dell'ospedale.

Ad aprire l'anno 2021 dei flambus ancora un Atac. Era infatti venerdì 15 gennaio quando una vettura che serviva la linea 916 fu avvolta dalle fiamme su via Pasquale II a Primavalle, con l'incendio preceduto da una esplosione. Ad essere distrutta una vettura in servizio dal 2004.

Flambus nel 2020

Lo scorso anno furono invece 29 gli autobus delle linee Roma Tpl ed Atac ad essere interessati da incendi e principi d'incendio. Ultimo dell'anno lo scorso 30 dicembre, quando un rogo distrusse un Atac della linea 06 che transitava lungo via di Castelporziano, nella zona dell'Infernetto.

Secondo i dati raccolti, nel 2020 ci sono stati 29 i flambus a Roma: 19 della linea Atac, 9 della RomaTpl. Inoltre, dei diciannove mezzi della principale azienda dei trasporti della Capitale, 13 vetture sono state completamente distrutte e quindi non recuperabili.