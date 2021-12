Incendio al Torrino: bus distrutto dalle fiamme, è il terzo in questo mese di dicembre

Ancora un bus distrutto dalle fiamme, il terzo in questo mese di dicembre che deve ancora terminare. Le fiamme sono divampate a bordo di un autobus della Roma Tpl in transito al Torrino ed hanno preso forza rapidamente carbonizzando la vettura. La richiesta d’intervento ai vigili del fuoco intorno alle 16:00 del 28 dicembre da piazza Monte di Tai. Spente le fiamme dai pompieri intervenuti con la squadra 7A e l'autobotte Ab/9. Sul bus non c'erano passeggeri ma solo l'autista medicato sul posto dal personale del 118. Da accertare la cause, sul posto per svolgere i rilievi e regolare la viabilità gli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale.

Tre bus Bus in fiamme a dicembre

Dunque ancora un bus carbonizzato, come accaduto la notte della vigilia di Natale quando un mezzo pubblico della Roma Tpl fu distrutto da un incendio mentre si trovava sul grande raccordo anulare, all'altezza della via Nomentana. Il 21 dicembre era stata invece la volta di un jumbo bus, questa volta dell'Atac, distrutto da un incendio mentre transitava in viale Oxford, a due passi dal policlinico Tor Vergata. All'altezza del civico 81 il rogo divampato dal vano motore, che prese orza rapidamente distruggendo completamente la vettura per poi danneggiare anche alcune auto in sosta e l'area limitrofa ad uno degli ingressi del Ptv. Sempre a dicembre, il 7, un altro bus prese fuoco ancora sul raccordo anulare, ad essere interessato dall'incendio un bus Roma Tpl della linea 033, con le fiamme divampate mentre transitava all'altezza dell'uscita 24 del GRA, tra le uscite Bufalotta e il bivio per l'A1.

Autobus in fiamme a Roma

Autobus in fiamme come lo scorso mese di luglio quando a prendere fuoco in zona Villa Gordiani fu sempre un bus della Roma Tpl, con l'incendio divampato mentre la vettura transitava in viale della Serenissima, altezza viale della Venezia Giulia. A giugno un incendio aveva invece interessato un mezzo Atac della linea 467 andato a fuoco sulla via Portuense.

Sempre a giugno scorso un bus Atac della linea 2 era stato distrutto da un incendio mentre rtransitava all'altezza del palazzo della Marina del Ministero della Difesa, tra lungotevere delle Navi e la via Flaminia. Prima ancora due episodi a fine febbraio. Quindi anche un bus Atac che serviva la linea 506 era andato distrutto lo scorso 27 gennaio mentre era in transito sulla via Casilina, in zona Torre Angela. In quel caso il mezzo pubblico andò carbonizzato con nessun passeggero costretto alle cure dell'ospedale.