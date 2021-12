Incendio a Tor Vergata: jumbo bus distrutto dalle fiamme

Paura a Tor Vergata dove è divampato un incendio che ha distrutto un jumbo bus della linea 20. Le fiamme nella mattinata di martedì 21 dicembre mentre il mezzo pubblico Atac era in transito in viale Oxford. All'altezza del civico 81 il rogo divampato dal vano motore, che ha preso forza rapidamente distruggendo completamente la vettura. Un grosso incendio che ha interessato anche alcune auto in sosta e l'area limitrofa ad uno degli ingressi del Policlinico Tor Vergata.

In particolare la richiesta d'intervento ai soccorritori è arrivata intorno alle 9:15. In viale Oxford sono quindi arrivati i vigili del fuoco con la squadra 1oa de La Rustica, la 21a di Frascati e l'autobotte ab10, assieme agli agenti della polizia locale di Roma Capitale, carabinieri e polizia di stato. A parte la paura nessuno è rimasto ferito né intossicato.

La nota di Atac

Come scrive Atac in una nota, "per ragioni da accertare, mentre transitava lungo via Oxford, si è sviluppato un incendio su un bus della linea 20. Non ci sono stati problemi per le persone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I casi di incendio di vetture in servizio nel corso del 2021 sono stati complessivamente 8, di cui 7 distruttivi e uno recuperabile. In totale, nel corso del 2021, i casi di incendi distruttivi sono diminuiti del 53% rispetto al 2020, e dell'85% rispetto al 2018".

