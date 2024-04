Incendio a Tor Sapienza: autobus in fiamme, colonna di fumo visibile da chilometri

Distrutto da un incendio in meno di 20 minuti. Un autobus della Roma Tpl della linea 314 andato a fuoco domenica mattina in pieno centro abitato. Alta la colonna di fumo conseguenza del rogo, visibile da chilometri di distanza in tutto il quadrante sud est della Capitale. L'intervento dei soccorritori alle 12:550 di domenica 14 aprile a Tor Sapienza.

È stato il conducente del bus che collega la zona di Castelverde al Prenestino ad accorgersi della fiammata divampata dal motore e a far scendere i passeggeri. Un incendio violento, che ha avvolto l'autobus in una palla di fuoco con le fiamme che hanno danneggiato alcuni gazebo, gli alberi e una vettura parcheggiata all'altezza del civico 87 di via di Tor Sapienza. Momenti di paura, con le fiamme che hanno preso forza rapidamente.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato. Domate le fiamme dai pompieri, secondo i primi riscontri non dovrebbero essersi registrati feriti, né intossicati. Sul posto sono comunque arrivate anche le ambulanze del 118.