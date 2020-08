Incendio in tangenziale: bus Atac in fiamme, la vettura era in servizio da 16 anni

Incendio in tangenziale dove un bus Atac ha preso fuoco. L'intervento dei vigili del fuoco poco dopo l'1:00 mentre il mezzo pubblico, in quel momento fuori servizio, percorreva via del Foro Italico, direzione San Giovanni.

All'altezza della via Salaria il mezzo pubblico ha preso fuoco per cause in via di accertamento. Domate le fiamme dalla squadra 9A dei pompieri, l'autobus è stato quindi portato del Deposito Atac di via di Portonaccio. Nessuno è rimasto ferito né intossicato.

In relazione all'incendio è quindi arrivata la nota di Atac: "Mentre percorreva Viale del Foro Italico rientrando in rimessa, intorno all'1.30, per ragioni da accertare su una vettura fuori servizio senza passeggeri si è sviluppato un incendio che ha interessato la parte posteriore del veicolo. L'autista ha provato a spegnere le fiamme, mentre venivano allertati i vigili del fuoco, che intervenivano. Non ci sono state conseguenza per le persone. La vettura era in servizio da 16 anni".