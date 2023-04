Incendio a Casal del Marmo: bus in fiamme, l'autista accosta e dà l'allarme

Un incendio ha coinvolto un autobus della flotta della RomaTpl, danneggiando il mezzo. È quanto avvenuto nella mattinata di oggi, intorno alle sei del mattino, in via Casal del Marmo, all'altezza del civico 121. A dare l'allarme è stato il conducente del bus che ha accostato la vettura chiamando il numero unico per le emergenze.

L'intervento all'altezza di via Angelo Rocca. Sul posto la polizia locale di Roma capitale, con il gruppo Montemario, e i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Nessuno è rimasto ferito. Per permettere le operazioni sono state deviate le linee 546, 998 e 999.