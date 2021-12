Autobus avvolto dalle fiamme, salvo l'autista

Ancora un autobus in fiamme a Roma. Questa volta è successo la sera della vigilia di Natale, sul grande raccordo anulare all'altezza di via Nomentana. Le fiamma sono scoppiate per cause ancora da appurare sulla vettura della flotta di Roma Tpl. Sul posto i vigili del fuoco di Roma e la polizia stradale. L'autista, l'unica persona a bordo, è rimasto illeso.

È stato lui a dare l'allarme. La vettura, secondo quanto si apprende, era del 2011. "Ecco una delle tante ragioni per scioperare", ha tuonato Fabio Esposito di uil trasporti in merito alla protesta dei lavoratori del trasporto pubblico romano che hanno minaccia il primo sciopero dell'anno. Solamente lo scorso 21 dicembre, un altro autobus andò a fuoco. In quel caso si trattava di un mezzo Atac.