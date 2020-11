Incendio a Roma nord: bus Atac in fiamme, vettura era in servizio da 15 anni

Autobus in fiamme a Roma nord. A prendere fuoco intorno alle 12:30 di mercoledì un mezzo Atac della linea 188 con le fiamme sviluppatesi mentre il mezzo pubblico percorreva via degli Colli della Farnesina 186, zona Camilluccia.

L'autista è intervenuto utilizzando l'estintore in dotazione e poi ha chiamato i vigili del fuoco. Le fiamme si sono sviluppate nel vano motore, danneggiando parzialmente la parte posteriore del mezzo pubblico. Non ci sono state conseguenze per le persone. La vettura era in servizio da 15 anni.

Sul posto per domare le fiamme sono intervenute le squadre del distaccamento Prati del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Roma (la 9A ed una autobotte) ed il funzionario di guardia. Da accertare le cause dell’incendio. Necessario anche l'intervento degli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale con i 'caschi bianchi' che hanno chiuso il tratto di strada interessato dall'incendio per consentire l'intervento dei pompieri.

Si tratta del bus Atac numero 16 andato a fuoco in questo 2020, anche se l’Azienda dei Trasporti Romana dopo l'esplosione di un autobus in via Pio IX, a Gregorio VII, ne contava 8 (nove compreso quello di oggi 18 novembre).

Incendi che nel corso dell’anno in via di conclusione hanno interessato anche i mezzi della linea Roma Tpl, come lo scorso 8 novembre quando a prendere fuoco fu un autobus che percorreva via Giulio Galli, fra La Storta e la Giustiniana.