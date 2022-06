Incendio sul raccordo anulare: bus carbonizzato dalle fiamme

Una palla di fuoco impossibile da non vedere, né tanto meno riprendere o fotografare. Ad essere immortalato in decine di foto e video postati poi sui social network un autobus, distrutto da un incendio sul grande raccordo anulare di Roma. Un ennesimo rogo, che ha riguardato un pullman di una ditta privata in servizio pubblico nella Capitale, andato poi carbonizzato. A rendere pubblico l'accaduto anche l'attore e conduttore tv Enrico Brigano con un video postato sulla sua pagina Instagram.

Nel dettaglio l'autobus ha preso fuoco mentre viaggiava sulla carreggiata esterna dell'A90. Accortosi dell fiamme l'autista ha accostato sulla corsia di emergenza in prossimità dell'uscita 28, ma nulla ha potuto se non chiamare i pompieri e vedere il bus andare distrutto. Spente le fiamme dai vigili del fuoco nessuno è rimasto ferito né intossicato. Sul posto oltre ai vigili del fuoco la polizia stradale.

Inevitabili le ripercussioni alla normale viabilità, con code tra le uscite Pisana e via del Mare ed all'altezza dell'innesto dell'autostrada A91 Roma-Fiumicino.