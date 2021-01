Incendio a Primavalle, prima le fiamme e poi l'esplosione: distrutto bus Atac

Prima l'esplosione poi le fiamme che lo hanno avvolto e carbonizzato in pochi minuti. Ad essere distrutto da un incendio alle prime ore del mattino di venerdì un autobus Atac della linea 916 in transito nella zona di Primavalle.

Le fiamme sono divampate intorno alle 6:20 mentre il mezzo pubblico dell'Azienda Municipalizzata Romana era in servizio lungo via Pasquale II. A bordo non c'era nessun passeggero. Ad accorgersi dell'incendio l'autista con il rogo che ha preso rapidamente forza distruggendo completamente il 916. Nessuno è rimasto ferito. Come informano da Atac la vettura era in servizio dal 2004.

Sul posto per regolare la viabilità ed accertare l'accaduto gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale.

Il testimone: "Ho sentito una esplosione"

A raccontare i fatti, Gianluca Bisceglie titolare di un box di orto-frutta davanti al mercato di Primavalle, dove è avvenuto il rogo: "Stavo per iniziare a lavorare quando ho visto le fiamme. L'autista ha fatto scendere i passeggeri appena ha visto il fumo. Poi, viste le fiamme troppo alte, non ha potuto fare altro che attendere i pompieri. Ho sentito anche una forte esplosione, e poi altre più blande. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito".

Autobus in fiamme nel 2020

Quello di venerdì 15 gennaio è il primo autobus a prendere fuoco in questo 2021. Lo scorso anno furono infatti 29 gli autobus delle linee Roma Tpl ed Atac ad essere interessati da incendi e principi d'incendio. Ultimo in ordine cronologico lo scorso 30 dicembre, quando un rogo distrusse un Atac della linea 06 che transitava lungo via di Castelporziano, nella zona dell'Infernetto.

Secondo i dati raccolti, nel 2020 ci sono stati 29 i flambus a Roma: 19 della linea Atac, 9 della RomaTpl. Inoltre, dei diciannove mezzi della principale azienda dei trasporti della Capitale, 13 vetture sono state completamente distrutte e quindi non recuperabili.