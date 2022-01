Incendio a Ottavia, autobus avvolto dalle fiamme: colonna di fumo nera

Ancora un autobus a fuoco a Roma. A bruciare, in zona Ottavia, un mezzo della linea 546 della Roma Tpl, all'altezza della stazione Ipogeo degli Ottavi. Le fiamme, scoppiate per cause ancora da precisare intorno alle 12, hanno avvolto il bus nella zona posteriore. Gravi i danni.

L'incendio ha quindi generato una alta nube nera, visibile in tutto il quartiere e nell'area di via Trionfale. Sul posto i vigili del fuoco. Illeso il conducente del mezzo. È il primo autobus a fuoco del 2022. A dicembre scorso, invece, furono tre i mezzi distrutti.

La notte della vigilia di Natale quando un mezzo pubblico della Roma Tpl fu distrutto da un incendio mentre si trovava sul grande raccordo anulare, all'altezza della via Nomentana. Il 21 dicembre era stata invece la volta di un jumbo bus, questa volta dell'Atac, distrutto da un incendio mentre transitava in viale Oxford, a due passi dal policlinico Tor Vergata. E, l'ultimo in ordine di tempo, ancora un autobus della Roma Tpl in transito al Torrino nel pomeriggio del 28 dicembre.