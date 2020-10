Paura a Gregorio VII, a fuoco un autobus: esplosioni e colonna di fumo nero sulla zona

Prima le esplosioni, poi il fuoco ed infine una colonna di fumo nero nel cielo visibile da chilometri di distanza. Paura a Gregorio VII dove un bus Atac della linea 881 è stato distrutto da un incendio. L'intervento dei soccorritori intorno alle 12:30 di giovedì mattina in via Pio XI, altezza civico 76.

A far sobbalzare residenti e passanti quattro esplosioni udite chiaramente nella zona. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco con una autobotte della caserma Nomentano.

Avvolto completamente dalla fiamme il bus è andato distrutto nel volgere di pochi attimi. Nessuno sarebbe rimasto ferito né intossicato. Al fine di consentire l'intervento dei soccorritori il tratto di strada interessato dall'incendio è stato temporaneamente interedetto alla circolazione. Sul posto per regolare la viabilità diverse pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale.

Incendio bus in piazza Pio XI

Come informa Atac: "Per ragioni ancora da stabilire, intorno alle 12.30 si è sviluppato un incendio su un bus della linea 881 mentre percorreva piazza Pio XI. Non ci sono state conseguenze per le persone. La vettura era in servizio da oltre 15 anni".

Quindici bus Atac in fiamme nel 2020, ma l'azienda ne conta 8

Autobus in fiamme nel 2020 che secondo una nota di Atac sono in calo del 65% per cento rispetto al 2018 e del 15% rispetto allo scorso anno. Ma se per l'Azienda municipalizzata dei trasporti capitolina i casi accertati di vetture distrutte sono 8, le cronache cittadine ne contano invece 15. Numeri discordanti anche per quanto concerne i principi d'incendio, 6 nel 2020 per Atac 9 nelle cronache cittadine. A questi se ne devono aggiungere 7 dell'Azienda Roma Tpl. Un totale di 22 autobus in fiamme su Roma dall'1 gennaio al 22 ottobre 2020.

I dati di Atac dei bus in fiamme nel 2020

Come scrive Atac, a differenza di quanto accertato dalle cronache romane: "Con il bus andato in fiamme oggi a piazza Pio XI sono complessivamente otto i casi di vetture distrutte dalle fiamme dall'inizio dell'anno, in calo di circa il 20% rispetto allo stesso periodo del 2019 e del 2018. I casi di principio di incendio non distruttivi dall'inizio dell'anno sono stati invece sei, con una diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2018 di circa l'80% e di circa il 15% rispetto al 2019.

Tutte le vetture interessate da quest'ultima tipologia eventi sono o saranno recuperate al servizio. Complessivamente, quindi, sommando le due tipologie (distruttivi e non distruttivi) abbiamo 14 casi di incendi dall'inizio dell'anno, in calo di circa il 65% rispetto al 2018 e del 18% rispetto al 2019.

Tale risultato - conclude la nota di Atac - è stato ottenuto grazie al progressivo rinnovo della flotta, che proseguirà anche nel 2020 e nel 2021, portando l'età media del parco a circa otto anni, alle attività di manutenzione straordinaria su circa 700 vetture e all'assunzione di 70 operai per le manutenzioni ordinarie. Sono state inoltre sviluppate modifiche ai piani di manutenzione preventiva. Infine l'azienda si è dotata di una termocamera per eseguire specifiche campagne di misure termiche sui vani motori delle vetture".