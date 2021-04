Incendio a Lanuvio, in fiamme bus Cotral: fumo nero visibile ai Castelli Romani

Paura ai Castelli Romani quando una colonna di fumo nero si è levata alta nel cielo di Lanuvio. A prendere fuoco, proprio nei pressi della stazione, è stato un autobus del Cotral. Sul posto, per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona, sono prontamente accorsi i vigili del fuoco.

Non si segnalano feriti. Il mezzo doveva dirigersi a Velletri. Sul caso è intervenuta la Lega della provincia di Roma con una nota: "Fortunatamente, al momento dell'incendio, non vi erano persone a bordo. E’ inutile acquistare nuovi mezzi, come ha fatto la Regione Lazio nei giorni scorsi,in assenza di un un piano di manutenzione duraturo ed efficace. È ormai chiaro che nel Lazio, a differenza di altre regioni, il duo Zingaretti-Colaceci preferisca, a fini politici, acquistare nuovi bus invece che cercare di mantenere in buone condizioni quelli già in dotazione. Così, in una nota, Tony Bruognolo, segretario politico Lega Provincia Roma Sud".