Torre Angela, incendio sulla via Casilina: bus Atac distrutto dalle fiamme

Il bus Atac in fiamme sulla via Casilina

Autobus in fiamme sulla via Casilina. L’incendio è divampato a bordo di un bus Atac della linea 506 in transito intorno alle 20:30 nella zona di Torre Angela. Carbonizzato il mezzo pubblico, nessuno è rimasto ferito.

In particolare l’intervento dei vigili del fuoco all'altezza del civico 1583 della Casilina, intersezione via del Torraccio di Torrenova. Sul posto per domare le fiamme la squadra 10A dei pompieri con l’ausilio di una autobotte del Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco di Roma. Da accertare le cause, sulla consolare per svolgere i rilievi scientifici gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

“Per ragioni da accertare, mentre percorreva via Casilina all'altezza di Tor Vergata - scrive Atac in una nota - si è sviluppato un incendio su un bus della linea 506. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non ci sono stati problemi per le persone. La vettura era in servizio dal 2003”.