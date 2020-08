Incendio al Nomentano, bus Atac distrutto dalle fiamme: fumo nero in viale Regina Margherita

Ancora un autobus Atac in fiamme a Roma. Questa volte le fiamme hanno distrutto un mezzo della linea 19, il bus che sostituisce il tram dell'omonima linea interrotta per lavori di manutenzione alla tratta. L'incendio, scoppiato in viale Regina Margherita è scoppiato intorno alle 12:30 circa.

Sul posto i vigili del fuoco, con due squadre, i carabinieri, la polizia di Stato e gli agenti del Gruppo Sapienza della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno chiuso la strada da piazza Rio de Janeiro fino a via Nomentana.

Secondo quanto si è appreso il conducente del bus Atac, viste le fiamme, ha fermato il bus e dato l'allarme. Erano circa venti le persone che si trovavano a bordo. Nessuno è rimasto ferito o intossicato, mentre una coltre di fumo nero ha invaso la strada rendendo l'aria irrespirabile tra i palazzi e i negozi del quartiere.

Il rogo ha intaccato anche alcuni fili che servono ad alimentare i tram su viale Regina Margherita. Uno di questi fili è rimasto appeso sopra una delle vetture dei vigili del fuoco mentre un altro si trova a terra, di fronte all'autobus Atac.

Secondo quanto si apprende, ad andare a fuoco è stata la parte posteriore del mezzo. Le fiamme sono divampate in pochi minuti. La vettura era partita da via dei Gerani. Le fiamme hanno interessato, seppur lievemente, anche due auto parcheggiate e uno scooter.

"L'autista ha provato a spegnere le fiamme, mentre venivano allertati i vigili del fuoco che sono intervenuti. Il fatto non ha avuto alcuna conseguenza per le persone. La vettura era in servizio da oltre 15 anni", spiega Atac in una nota.