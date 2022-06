Incendio sulla Laurentina, le fiamme avvolgono e distruggono bus Atac

Due autobus a fuoco in un giorno a Roma. Dopo l'episodio del torpedone della società Troiani, sull'Aurelia, un altro mezzo pubblico è andato in fiamme. Intorno alle 12:30 circa un incendio ha coinvolto un bus Atac della linea 073 che stava transitando sulla via Laurentina, all'altezza del civico 1851.

A dare l'allarme è stato il conducente del mezzo della linea che percorre la tratta fuori dal grande raccordo anulare. Un'alta colonna di fumo si è levata in cielo, all'altezza dell'incrocio con via della Selvotta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, la 11 A e la 22 A, che hanno provveduto a spegnere il rogo.

Nessuno è rimasto ferito. Il mezzo è andato completamente distrutto, spiegano i pompieri. "L'incendio si è poi esteso al vano posteriore del bus. Il bus era in servizio da 16 anni", ha spiegato Atac.