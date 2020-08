Incendio a San Lorenzo, brucia bus Atac 492: è il secondo mezzo distrutto in poche ore

Ancora un autobus Atac a fuoco a Roma. Dopo l'incendio scoppiato in viale Regina Margherita, che ha visto il bus della linea 19 distrutto cannibalizzato dalle fiamme, nel pomeriggio un rogo ha colpito un altro mezzo, questa volta della linea 492.

L'incendio, secondo quanto spiegano i vigili del fuoco, è scoppiato intorno alle 16:45 in piazza Sisto V. Secondo quanto riscontrato da RomaToday il mezzo, del 2013, avrebbe preso fuoco dal vano motore. L'autista Atac, notate le fiamme, ha accostato il bus, fatto scendere i cinque passeggeri a bordo mettendoli in sicurezza e usando l'estintore di bordo in attesa dell'arrivo dei pompieri.

Un tentativo vano però perché le fiamme, sempre più grandi, nel frattempo avevano invaso il mezzo distruggendo il parabrezza. I pompieri di Tuscolano e Prati hanno spento il rogo per poi porre sotto sequestro la vettura interessata dalle fiamme. Sul posto anche la polizia locale Roma Capitale ed i carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.