Incendio sul Raccordo Anulare, bus Atac distrutto dalle fiamme: è il secondo nel week end

Sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessun problema per le persone. E' il quarto bus in fiamme dall'inizio dell'anno

Venerdì mattina un incendio, oggi un altro. Ancora un autobus Atac a fuoco a Roma. Questa volta l'incendio è scoppiatto sul Grande Raccordo Anulare, all'altezza di Tor Bella Monaca. Mentre viaggiava lungo il Gra, giunta all'altezza dello svincolo del quartiere della periferia est di Roma, su una vettura fuori servizio si è sviluppato un incendio.

"Sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessun problema per le persone", spiega Atac che aggiunge: "La vettura era in servizio da quasi 20 anni". Il 26 febbraio l'altro incendio, sulla Tuscolana, con le fiamme che hanno distrutto una vettura che era su strada da 17 anni.

Quarto bus in fiamme dall'inizio dell'anno

Con quelli oggi e del 26 febbraio sono quattro i bus distrutti da un incendio in questi primi due mesi del 2021. Un bus Atac che serviva sempre la linea 506 come quello di venerdì, era andato distrutto lo scorso 27 gennaio mentre era in transito sulla via Casilina, in zona Torre Angela. Anche in quel caso il mezzo pubblico andò carbonizzato con nessun passeggero costretto alle cure dell'ospedale.

Ad aprire l'anno 2021 dei flambus ancora un Atac. Era infatti venerdì 15 gennaio quando una vettura che serviva la linea 916 fu avvolta dalle fiamme su via Pasquale II a Primavalle, con l'incendio preceduto da una esplosione. Ad essere distrutta una vettura in servizio dal 2004.