Incendio a Montesacro, autobus Atac avvolto dalle fiamme: era in servizio da 10 anni

Un autobus Atac è andato a fuoco nella giornata del 19 aprile a Roma. L'incendio è avvenuto nei pressi di piazza Sempione, in via Gargano. Le fiamme sono scoppiate nella parte posteriore del 90 express, un Citelis 18 metri mentre prestava servizio.

Il conducente appena si è accorto del fumo sul retro, ha fermato la corsa e fatto evacuare il mezzo che in pochi minuti era stato avvolto dalle fiamme. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato il rogo. Nessuna persona è rimasta ferita.

Il mezzo era in servizio dal 2013 e dotato di un sistema antincendio che non è stato sufficiente per sedare il rogo. L'autobus ha avuto danni recuperabili nella parte posteriore. Secondo quanto si apprende, il mezzo è uno di quelli per i quali è prevista la sostituzione con le nuove forniture per le quali è già pronta la gara.