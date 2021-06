Incendio in via Portuense, autobus Atac avvolto dalle fiamme: nube nera invade il quartiere

Fiamme e fumo nero in via Portuense. Un incendio, scoppiato poco dopo le 12 di oggi, sabato 19 giugno, ha distrutto un autobus Atac della linea 774, all'altezza del civico 467. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale con il Gruppo Marconi e la polizia di Stato con il Commissariato San Paolo e le Volanti. La strada è stata chiusa per permettere ai pompieri di spegnere il rogo con il forte odore di lamiere e pneumatici bruciati che ha invaso il quartiere. Secondo quanto si apprende nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato. L'incendio, tuttavia, ha anche danneggiato alcune auto in sosta.

Da una prima ipotesi, il rogo sarebbe partito dal retro del bus. Sul caso è intervenuto il sindacalista Claudio De Francesco che parla di "sicurezza zero": "Menomale che manca poco alle elezioni e i romani libereranno Roma da questi incapaci", dice attaccando l'attuale amministrazione. Duro anche Daniele Catalano già Capogruppo Lega Municipio XI: "L'ennesimo rogo di un autobus in una delle arterie più importanti di questo quadrante, vogliamo superare questi 5 anni di amministrazione Raggi fallimentari e per farlo vogliamo riportare anche una sana normalità, senza rischiare la propria incolumità viaggiando su un mezzo pubblico".

Secondo Valerio Garipoli, Federico Rocca e Ugo Cassone di Fratelli d'Italia questo incendio è "paradossale dopo la presentazione del 3 giugno di 60 nuovi bus di Atac. Senza più il presidente nel municipio XI, la sindaca Virginia Raggi non riesce più a garantire nemmeno la qualità e piena operatività del servizio pubblico che di fatto collocano gli standard della capitale al di sotto delle altre capitali europee".

La versione di Atac

Un'ora dopo l'incendio di via Portuense è arrivata anche la nota ufficiale di Atac: "Per ragioni da accertare, mentre era in servizio lungo la via Portuense, su un mezzo della linea 774 si è sviluppato un incendio. L'autista ha provato a estinguere le fiamme e poi ha chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti. Non ci sono stati problemi per i passeggeri".

I precedenti autobus in fiamme a Roma

Sale così il numero di Flambus nel 2021. L'ultimo autobus in fiamme in città si era verificato solamente due settimane fa, al Flaminio. Prima ancora due episodi a fine febbraio. Quindi anche un bus Atac che serviva la linea 506 come quello di venerdì, era andato distrutto lo scorso 27 gennaio mentre era in transito sulla via Casilina, in zona Torre Angela. Anche in quel caso il mezzo pubblico andò carbonizzato con nessun passeggero costretto alle cure dell'ospedale.

Ad aprire l'anno 2021 un incendio scoppiato venerdì 15 gennaio quando una vettura Atac che serviva la linea 916 fu avvolta dalle fiamme su via Pasquale II a Primavalle, con l'incendio preceduto da una esplosione. Ad essere distrutta una vettura in servizio dal 2004.