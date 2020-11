Roma, ancora un autobus Atac in fiamme: illesi passeggeri e conducente

Ancora un altro autobus Atac è andato a fuoco a Roma. Un incendio le cui cause sono in corso d'accercamento. Le fiamme sono scoppiate alle prime ore di sabato 21 novembre mentre il bus della linea N46 mentre percorreva via Aurelia, all'altezza di piazza Irnerio.

Il conducente, al civico 400 di via Aurelia, ha provato a spegnere le fiamme con l'estintore in dotazione, quindi ha avvisato vigili del fuoco che sono intervenuti. A darne notizie è stata la stessa Atac che ha assicurato: "Non ci sono stati problemi per le persone".

Secondo i vigili del fuoco intervenuti, e al lavoro fino alle 5 del mattino, una donna anziana è assicurata alle cure del 118 per controlli di routine dopo aver respirato del fumo. Una pizzeria adiacente al luogo dell'incendio è stata parzialmente investita dal calore coinvolgendo parti esterne della stessa.

Sul posto anche le pattuglia del Gruppo Aurelio della Polizia Locale. Si tratta del bus Atac numero 16 andato a fuoco in questo 2020, anche se l'Azienda dei Trasporti Romana dopo l'esplosione di un autobus in via Pio IX, a Gregorio VII, ne contava 8.

L'ultimo, in ordine di tempo, è stato quello di mercoledì scorso. Incendi che nel corso dell'anno in via di conclusione hanno interessato anche i mezzi della linea Roma Tpl, come lo scorso 8 novembre quando a prendere fuoco fu un autobus che percorreva via Giulio Galli, fra La Storta e la Giustiniana.