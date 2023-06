Autobus in fiamme nella notte: stava rientrando in autorimessa

Autobus in fiamme nella notte. L'incendio è divampata a bordo di un mezzo pubblico che stava rientrando in autorimessa. L'intervento dei soccorritori poco dopo la mezzanotte sull'A24, in direzione Roma Centro.

Sono stati i vigili del fuoco a portarsi con due squadre (la 10/A e la AB/10 del distaccamento La Rustica) all'altezza dell'area di servizio La Rustica del tratto urbano della Strada dei Parchi. Le fiamme a bordo di un bus - in quel momento fuori servizio - hanno interessato il vano motore e le ultime file di sedili del mezzo pubblico.

Spente le fiamme dai pompieri, nessuno è rimasto ferito. Sul posto per gli accertamenti di rito gli agenti della polizia stradale.