Incendio alla Bufalotta: fiamme in un appartamento

Fiamme questa mattina in un appartamento al primo piano di una palazzina di tre livelli in via Valeria Moriconi, in zona Bufalotta, a Roma. Sul posto vigili del fuoco, sanitari del 118 e forze dell'ordine.

La struttura abitativa interessata dall'incendio è stata dichiarata inagibile per danni da fumo. Le due persone occupanti sono state visitate sul posto e risultano in buone condizioni.