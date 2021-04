Incendio al Quartiere Africano: auto in fiamme in un box sotterraneo

Un’alta colonna di fumo che dal box sotterraneo ha allarmato gli abitanti del Quartiere Africano. L’incendio è divampato nel pomeriggio di Pasquetta. A prendere fuoco una Bmw.

La chiamata al 112 intorno alle 15:00 del 5 aprile dopo la fuoriuscita di una densa coltre di fumo dal lucernaio di un garage di piazza Addis Abeba. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia Roma Parioli ed i vigili del fuoco.

Spente le fiamme che hanno interessato la Bmw, si è appurato come nessun’altra vettura sia rimasta coinvolta nell’incendio. Messi in sicurezza i box auto e rarefatti i fumi, secondo i primi accertamenti l’incendio sarebbe divampato per un corto circuito determinato dal booster (un dispositivo elettronico per tenere in carica le batterie auto) a cui era attaccato la vettura.