Incendio alla boutique Cenci a Campo Marzio

Tanto fumo e per fortuna poche fiamme. Paura, ma nessuna conseguenza grave per la boutique Cenci, storico negozio di abbigliamento a due passi da Montecitorio interessato da un principio d'incendio domenica sera.

L'intervento dei vigili del fuoco in via Campo Marzio, nell'omonimo quartiere del Centro Storico poco dopo le 21:00 del 12 febbraio. Sul posto sono intervenute due squadre del comando di via Genova con l'ausilio dell'autoscala e del carro teli. A creare preoccupazione il denso fumo nero scaturito dall'incendio che ha interessato il vano scale di un condominio adiacente.

Spento l'incendio nessuno è rimasto ferito, né intossicato. Secondo i primi accertamenti a causare il principio d'incendio sarebbe stato un generatore andato in corto circuito. Indagini da parte degli agenti di polizia.