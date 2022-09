Scoppia incendio in casa, uomo preso dal panico si lancia dalla finestra del quarto piano

Bloccato nel soggiorno in fiamme è stato preso dal panico e si è lanciato dalla finestra del quartopiano. Per sua fortuna è caduto sul balcone dell'appartamento del terzo piano, evitando così una tragedia. Rimasto ferito dai vetri della finestra che aveva rotto l'uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco e poi medicato in ospedale.

I fatti sono accaduti intorno alle 11:30 di venerdì mattina quando i vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, una autoscala ed una autobotte a Borgonovo, in una palazzina di edilizia popolare del comune di Tivoli. A prendere fuoco un divano ed alcuni mobili del soggiorno di un'abitazione di via Lago Colonnelle.

Giunti sul posto assieme ai carabinieri, i pompieri hanno poi recuperato l'uomo caduto sul balcone del terzo piano. Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli.

Restano da accertare le cause scatenanti dell'incendio, con i militari dell'arma che al momento non escludono nessuna ipotesi.