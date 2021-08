Incendio a Borghesiana, fiamme vicino le abitazioni: il fumo invade la via Casilina

/ Via del Ponte della Catena

Violento incendio a Roma est, tra la zona della Borghesiana e quella del comprensorio di Fontana Candida. A bruciare, all'altezza di via Ponte della Catena, una via alberata e un parco a ridosso di una serie di abitazioni. Grande la nube di fumo che ha invaso parte della via Casilina. Sul posto i vigili del fuoco, la protezione civile di Roma Capitale e le forze dell'ordine.

Al momento le case non sono state evacuate, ma qualche curioso si è riversato in strada "armato" di tubi e secchi. Sul posto anche il gruppo Torri della polizia locale per la chiusura della strada.

Non è il primo rogo a Roma est degli ultimi giorni. Il primo, in ordine di tempo, lo scorso 22 luglio nell'area tra Colle degli Abeti, Ponte di Nona e della zona del Centro Serena con i residenti costretti a usare tubi e secchi per limitare la potenza del fuoco, due giorni dopo un altro rogo nell'area di Rocca Cencia, quindi quello tra via Salviati, via di Monte Buccalione e via Collatina Vecchia. L'ultimo, invece, è stato quello di domenica a Tor Vergata. Un incendio doloso che è costato l'arresto ad un uomo.