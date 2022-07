Treni bloccati per un incendio tra Firenze e Roma, il racconto dei viaggiatori

Treni in ritardo di ore, con centinaia di viaggiatori bloccati all’altezza di Firenze sino a sera inoltrata a causa di un incendio: è stata un’odissea quella vissuta dalle persone che martedì si sono messe in viaggio sulla linea Roma-Firenze, bloccata in entrambe le direzioni per un rogo scoppiato in un'area boschiva tagliata dai binari tra Chiusi e Orvieto.

Tantissimi i romani che martedì hanno raggiunto la Capitale soltanto a sera inoltrata, pur partendo nel primo pomeriggio. Il rogo è stato segnalato intorno alle 17 proprio da personale Trenitalia, che ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme, divampate in una zona boschiva, e l’incendio ha portato alla sospensione totale della circolazione dei treni alta velocità, intercity e regionali, con diverse cancellazioni e la riprogrammazione di numerosi convogli. I ritardi hanno superato le due ore, con conseguenze a catena su tutte le partenze previste nel tardo pomeriggio e in serata, come dimostrato dai tabelloni alla stazione di Termini

La maggior parte dei treni è stata bloccata a Firenze, con passeggeri partiti anche alle 10 del mattino da Reggio Calabria che si sono riversati sulle banchine in attesa di avere informazioni sull’orario di ripartenza: “Un viaggio della speranza”, è stato il commento di una passeggera partita alle 16.15 da Milano e diretta a Napoli, mentre decine di persone che avevano scelto l’alta velocità che coprire la tratta Milano-Roma sono rimaste ferme per ore in attesa di indicazioni da parte del personale delle ferrovie.

“Mi stavo preparando a cercare un pernottamento a Firenze per ripartire poi la mattina successiva”, ha detto un manager romano partito da Milano con un gruppo di colleghi. E come lui tanti hanno temuto che l’incendio, alimentato da caldo e siccità, potesse allargarsi e continuare a bruciare, costringendo a tenere fermi i treni per ragioni di sicurezza.

La lunga attesa è stata peggiorata dalle temperature torride che hanno assalito i passeggeri scesi dai treni per avere notizie sul proseguimento del viaggio: 36 gradi a Firenze intorno alle 18, con un vento caldo che ha alimentato le fiamme divampate nei boschi. E il timore che serpeggiava tra i viaggiatori era che si riproponesse una situazione come quella che si era verificata a inizio giugno, quando un treno Frecciarossa era parzialmente uscito dai binari nella galleria Serenissima paralizzando la circolazione dei treni sulla linea dell’alta velocità Roma-Napoli e sulla linea Roma-Pescara, causando ritardi di ore, cancellazioni e variazioni di fermata e percorso.

I disagi erano durati per giorni, l’Italia tagliata in due a causa della presenza del convoglio. Stavolta a bloccare i trasporti su rotaia è stato un incendio, fortunatamente domato nel giro di qualche ora dai vigili del fuoco, supportati da mezzi aerei.