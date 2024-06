Incendio in un negozio di robotica, evacuata una palazzina. Fiamme partite da bici elettriche

Incendio all'alba di oggi a Torre Maura, in via Silicella. Le fiamme sono scoppiate poco prima delle sei del mattino in un negozio di robotica. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tuscolano II con l'ausilio di un'autobotte e la polizia di Stato.

Come si apprende dai vigili del fuoco, nessuna persona è rimasta coinvolta, ma sono stati interdetti l'intero locale interessato dal rogo e l'appartamento al piano superiore in attesa di verifiche. I residenti della palazzina sono stati poi fatti rientrare in casa. Stando a una prima indagine, l'incendio sarebbe scoppiato in una stanza dove erano parcheggiate delle bici elettriche.