Paura in un bed and breakfast, scoppia un incendio: evacuate 80 persone. Sei intossicati

Paura nella notte a pochi passi dalla stazione Termini, dove intorno all'una di mercoledì 13 luglio, è scoppiato un incendio in un bed and breakfast in via Marghera 13. L'edificio, di sei piani, è stato scenario di un rogo scoppiato al quinto piano.

Sul posto tre autopompe, un'autoscala, un'autobotte dei vigili del fuoco. Con loro anche la squadra che studia se ci sono fuoriuscite di gas. Presente anche il personale del 118. Sono stati evacuati 80 ospiti della struttura. Il quarto e quinto piano del B&B, aa causa di danni strutturali che il calore ha procurato ai solai, sono stati interdetti.

Quattro persone sono state trasportate in ambulanza al Policlinico Umberto I mentre due minorenni sono stati accompagnati dal padre al pronto soccorso per lo stesso motivo. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri per risalire alle cause del rogo.