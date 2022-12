Incendio a Bastogi, bruciano rifiuti e plastica nell'ex residence

Una colonna di fumo nero, fiamme e un odore acre per tutto in quartiere. Incendio a Bastogi nell'area dell'ex residence. Dalle ore 14.55 la sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato tre squadre per un maxi rogo di materiale di risulta di varia natura nei pressi della struttura abbandonata. A bruciare anche calcinacci e altro materiale di risulta. A seguito dell'incendio si è sviluppato molto fumo. Al momento non risultano persone coinvolte.