Incendio alla barriera Roma est: camion in fiamme

Paura alla barriera Roma est. Un incendio ha coinvolto un autoarticolato nei pressi del casello. L'allarme è scattato poco prima dell 7, con l'autista che per fortuna è riuscito ad accostare e a mettersi in salvo.

Nel frattempo il camion è finito completamente avvolto dalle fiamme e per domare il rogo si è reso necessario l'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco. Non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale per la gestione della viabilità per la quale non ci sono state particolari ripercussioni.