Incendio al porto turistico: brucia barca a vela di 12 metri

Paura al porto dove una barca a vela è stata distrutta da un incendio. L'intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia lunedì pomeriggio nel porto turistico Riva di Traiano. A bruciare un'imbarcazione a vela di dodici metri. Vista la vicinanza con altri natanti ormeggiati, si è reso necessario il traino, effettuato dal personale tecnico dello scalo turistico, in zona sicura.

Gli uomini della Bonifazi giunti sul posto con la motobarca antincendio e gli speciali nautici a bordo, hanno subito iniziato l'opera di spegnimento, resa difficoltosa dalla fitta coltre di fumo creatasi. In concomitanza allo spegnimento si è messa in opera la ricerca per scongiurare la presenza di persone rimaste a bordo. Una volta ultimate le fasi di estinzione delle fiamme, i pompieri hanno lasciato il natante alla capitaneria di porto presente sul posto per i rilievi del caso.

Non si è registrato nessun ferito e la rapida estinzione delle fiamme ha evitato il completo coinvolgimento dell'imbarcazione.