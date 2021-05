Imbarcazione in fiamme, diportisti si gettano in mare per sfuggire all'incendio

Un'imbarcazione in fiamme a largo della costa di Civitavecchia. A bruciare, nel primo pomeriggio di venerdì 7 maggio è stato un natante di 17 metri a circa cinque miglia dalla costa fronte la centrale di torre Valdalica. Una volta chiamati i soccorsi, le persone a bordo si sono gettate in mare e recuperate dalla Capitaneria di porto. Arrivati tempestivamente sul posto, i Vigili del fuoco del Comune portuale grazie alla loro imbarcazione antincendio e mettendo in pratica l'addestramento quotidiano, hanno subito estinto le fiamme che lambivano l'ormai lacerata imbarcazione.

Gli specialisti nautici dei pompieri e la squadra della 17A , ultimate le operazioni di spegnimento hanno continuato a scandagliare la zona circostante il natante recuperando più beni possibile. Seppur gravemente lesionata l'imbarcazione è ancora in precaria fase di galleggiamento ed i soccorritori, geolocalizzato il punto esatto dell'incendio lo hanno trasmesso alla Capitaneria che provvederà a riportare a riva il natante.

Gli specialisti nautici stanno attualmente trainando in porto il tender di salvataggio e i beni recuperati dalla barca.