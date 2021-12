Incendio a Magliana vecchia: barbecue in fiamme su un balcone, ferito 28enne

Festa dell'Immacolata di fuoco a Magliana Vecchia dove è divampato un incendio da un barbecue su un balcone richiedendo l'evacuazione degli abitanti di due appartamenti. Le fiamme da una palazzina in via dell'Oratorio Damasiano nella mattinata di mercoledì.

La richiesta d'intervento al 112 intorno alle 11:00 del 8 dicembre da un'abitazione al primo piano. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione Trullo che, dopo aver richiesto l'intervento ai vigili del fuoco, hanno evacuato gli abitanti dell'appartamento dove è divampato l'incendio sul balcone e di quelli del secondo piano, dopo che il fumo scaturito dall'incendio aveva raggiunto il balcone sovrastante.

In attesa dell'arrivo dei pompieri e dopo aver messo in sicurezza gli abitanti dei due appartamenti del primo e secondo piano, i militari dell'Arma hanno quindi provveduto a spegnere le fiamme che nel frattempo avevano interessato, oltre al barbecue, anche una pedana in legno e del materiale plastico che si trovava sul terrazzino.

Messa in sicurezza l'area dai vigili del fuoco, ad avere la peggio è stato il 28enne che stava preparando il barbecue. Il ragazzo è stato infatti affidato alle cure del personale del 118 e trasportato in ospedale con una lieve intossicazione e delle bruciature alle mani.

Dichiarati agibili gli appartamenti interessati dall'incendio i residenti sono quindi potuti rientrare nelle loro abitazioni.